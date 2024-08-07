Saros'ta sahile ölü yunus vurdu

Erikli köyü sahiline, üzerinde yara izleri bulunan ölü yunus vurdu. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği yunus, Keşan Belediyesi ekipleri tarafından kepçeyle alınarak bir alana kazılan çukura gömüldü. Erikli Sahili'ne son 1 haftada 2'nci kez ölü yunus vurduğu bildirildi.

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