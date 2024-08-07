Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Kırbiç: Cumhurbaşkanı Kararına piyasalar olumlu tepki verecektir

TRAKYA Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ucuz ithalattan yararlanmak için iç piyasadan ayçiçeği alma şartını getiren Cumhurbaşkanı Kararının üretici ve birlikler için olumlu olduğunu belirterek, "Böyle bir kalıcı uygulama bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Üretici de bundan memnun olacaktır. Piyasalar buna olumlu tepki verecektir" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 Ocak 2025- 30 Nisan 2025 tarihleri arasında düşük gümrük vergisi ile 1 milyon ton yağlık ayçiçeği veya bunun karşılığı 1400 ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Karar ile aynı zamanda, ucuz ithalattan yararlanmak için iç piyasadan ayçiçeği alma şartı getirildi. 1 Ocak 2025'e kadar ayçiçeği tohumunda uygulanan yüzde 27, ham yağda ise yüzde 38'lik gümrük vergisinin de sabit tutulduğu kararı değerlendiren Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, uygulamanın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN OLUMLU UYGULAMA' Yayınlanan kararın ilk etapta yanlış anlaşılmalara neden olduğunu anlatan Kırbiç, "Bu karar tabii kamuoyunda yanlış birtakım anlaşılmalara sebep oldu. Bu uygulama çiftçilerimiz için olumlu bir uygulama. Yani bizim de desteklediğimiz, olması gereken bir uygulama. Hasat süresi içerisinde birkaç yıldan beri sizlerin de takip ettiği gibi paranın faizlerin yüksek olduğu, finans maliyetinin yüksek olduğu yıllarda sanayicimiz ve üreticimiz piyasadan ürün almak bekliyordu. Ancak bu uygulamayla yurt içinde üretilmiş çiftçinin ayçiçeğini bizler zaten alıyoruz birlikte olarak, ancak bundan sonra bu uygulamada sanayicimiz de tüccarımız da düşük vergiyle yurt dışından getirebilmek için piyasaya girip ürün almak zorunda kalacak. Bu uygulama da çiftçilerimiz için olumlu bir uygulamadır. Yani bunu böyle görmemiz gerekiyor" dedi.

'PİYASALAR OLUMLU TEPKİ VERECEKTİR' Piyasaların, uygulamaya olumlu tepki vereceğini dile getiren Kırbiç, "Şimdi burada bu tarife kontenjanları eski yıllarda sıfır gümrükle çıkmıştı ama burada 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere ayçiçeğinde 27 olan vergiyi yüzde 8 olarak uygulanacak, ham yağda yüzde 36 olan da yüzde 20 olarak uygulanacak. Tabii bunun diğer bir önemi bizler için özellikle birlikler için bu gümrük vergileri düştüğü zaman bizleri çok sıkıntıya sokmakta. O yüzden böyle bir kalıcı uygulama bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Üretici de bundan memnun olacaktır. Piyasalar buna olumlu tepki verecektir. Ancak tabii diğer illerimizde Adana'da özellikle hasat bitti. Oralarda bu uygulama yetişmediği için oralarda fiyatlar da çok düşük seyretti. Bizim de tabii istediğimiz bir durum değil bu" diye konuştu.