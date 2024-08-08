Çakarlı kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Mecidiye köyü mevkisinde yaptıkları trafik denetimi sırasında usulsüz çakar takıldığı belirlenen İ.D. yönetimindeki kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.D.'ye usulsüz çakar takmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Kamyondaki çakarlar söküldü.

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