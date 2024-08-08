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        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:30
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        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi A.C., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan şüpheli A.C.'yi, Yunanistan'a kaçarken yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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