Edirne'de derede balık ölümleri

Danişment köyü sahili yakınında bulunan derede, kıyıya yüzlerce balık ölüsü vurdu. Sabah saatlerinde sahile gidenler, Danişment Deresi'nde yüzlerce balığın öldüğünü gördü. Bölgedekiler, durumu jandarma ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Balıkların ölüm nedeninin balıklardan ve dereden alınacak numunelerin incelenmesinin ardından belirleneceği kaydedildi.

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