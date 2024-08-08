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        Saros'ta caretta caretta yuvası, korumaya alındı

        EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez ilçesinde, sahile yumurta bırakan caretta carettanın yuvası, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:10
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        Saros'ta caretta caretta yuvası, korumaya alındı
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        EDİRNE'nin Saros Körfezi’ne kıyısı olan Enez ilçesinde, sahile yumurta bırakan caretta carettanın yuvası, koruma altına alındı.

        Enez ilçesi sahilinde, bir caretta carettanın yuva yapıp yumurta bıraktığını görenler, durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne bildirdi. İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yuva alanının çevresine çelik kafes yerleştirip, uyarıcı tabelalar astı. Jandarma ekiplerinin de yuva alanının güvenliğini sağlamak amacıyla kontroller gerçekleştirdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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