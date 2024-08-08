Saros'ta caretta caretta yuvası, korumaya alındı
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez ilçesinde, sahile yumurta bırakan caretta carettanın yuvası, koruma altına alındı.
EDİRNE'nin Saros Körfezi’ne kıyısı olan Enez ilçesinde, sahile yumurta bırakan caretta carettanın yuvası, koruma altına alındı.
Enez ilçesi sahilinde, bir caretta carettanın yuva yapıp yumurta bıraktığını görenler, durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne bildirdi. İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yuva alanının çevresine çelik kafes yerleştirip, uyarıcı tabelalar astı. Jandarma ekiplerinin de yuva alanının güvenliğini sağlamak amacıyla kontroller gerçekleştirdiği belirtildi.
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