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        Özgür Özel'in mektubu, Kapıkule'de gurbetçilere dağıtıldı

        CHP, tatillerini bitirip Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve yurda giriş yapan gurbetçilere yönelik 'Sıla Yolu' projesi başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:45
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        Özgür Özel'in mektubu, Kapıkule'de gurbetçilere dağıtıldı
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        CHP, tatillerini bitirip Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve yurda giriş yapan gurbetçilere yönelik 'Sıla Yolu' projesi başlattı. Proje kapsamında sınır kapısına gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mektubunu gurbetçilere dağıtarak, sorunlarını dinledi.

        CHP Genel Merkezi'nin yeniden hayata geçirdiği 'Sıla Yolu' projesine, Türkiye'den Bulgaristan'a açılan, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlandı. Proje kapsamında sınır kapısında kurulan standı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, tatillerini bitirip yurt dışına çıkış yapmak için sınır kapısına gelen gurbetçilerle bir araya geldi. Aytekin'e ziyarette, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı eşlik etti.

        ÖZEL'İN MEKTUBU VERİLDİ, BROŞÜR DAĞITILDI

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, ziyarette gurbetçilerin sorunlarını dinleyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mektubunu ve broşürleri verdi. Verilen broşürlerde karekod yardımıyla internet üzerinden de sorunların aktarılması istendi. Aytekin, "Kapıkule'de özellikle bu mevsimde giriş çıkışların yoğun olduğu bir dönemde yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve yurt dışına dönen vatandaşlarımızdan gelenleri karşılıyoruz, 'Hoş geldiniz' diyoruz, gidenleri uğurluyoruz, onlara 'Güle güle, iyi yolculuklar' diliyoruz. Bunu yaparken Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in gelen ve giden vatandaşlarımıza birer mektubunu iletiyoruz. Bir broşür uzatıyoruz, vatandaşlarımıza. Burada bir karekod var. Karekod okutulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesine yönlendiriliyor. Orada bir anketimiz var. Vatandaşlarımızın Türkiye'de beklentilerini içeren, yurt dışında yaşadığı sorunları dile getireceği bir anket. O anketle biz de vatandaşlarımızın sorumlularına çözüm üretmek, onu dile getirmek, onların sesi, soluğu, nefesi olmak adına böyle bir işlem yapıyoruz" diye konuştu.

        'ŞİKAYET VE DİLEKLERİNİ ALDIK'

        Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının birçok sorunu olduğunu belirten Ensar Aytekin, "Özellikle gümrük kapılarında bakın, burada görüyorsunuz gelişte çok bir sorun görünmüyor ama gidişte inanılmaz bir yoğunluk, bir kuyruk var. İşlem yapan tek bir merkez var, burada. O da işleri oldukça yavaşlatıyor. Bu da memleket dönüşünde bir çileye ne yazık ki, dönüşüyor. Bir kısım vatandaşlarımızla konuştuk. Tabii bu durumdan hepsi şikayetçi. Saatlerce burada beklediklerini, saatlerce araçta oturmak durumunda kaldıklarını, güneşin altında yandıklarını söylediler. Onların dileklerini, şikayetlerini aldık. Bunu dile getireceğiz. Avrupa'da çeşitli ülkelerde yaşadıkları çeşitli sağcı ve ırkçı durumlara maruz kaldıklarını biliyoruz. Bunu hem yaptığımız çalıştaylarda, hem de yurt dışına yaptığımız seyahatlerde oradaki vatandaşlardan da dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

        '82'NCİ SEÇİM BÖLGESİ YURT DIŞI OLSUN'

        Yurt dışındaki vatandaşların, kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edecek milletvekili istediklerini söyleyen Aytekin, "Yani Türkiye'de nasıl 81 ilimiz var. 81 il bazında, seçim bölgesinde milletvekilleri seçiliyor. Onlar kendi bölgelerinin sorunlarını gidip parlamentoda dile getiriyorlar ama yurt dışı seçmenlerimizin böyle bir olanağı yok. Yurt dışında toplam 3 milyon 500 bine yakın seçmenimiz yaşıyor. Yani Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü büyükşehir nüfusuna yakın, seçmenine yakın bir seçmen kitlesi var. Ama onların Türkiye'de vatandaşı oldukları, memleketlerinde parlamentoda temsilcileri yok. Bu çok önemli bir konu. Bunu sıkça gündeme getireceğiz, bununla ilgili kanun teklifleri vereceğiz. Şunu istiyoruz; 82'nci seçim bölgesi olarak yurt dışı seçim bölgesi ilan edilsin. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu bölgeden milletvekili aday adayı olabilsinler ve onlar seçilebilsinler. Seçildikten sonra da yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını tek tek dile getirsinler" dedi.

        'YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA 3 KATINI AŞAN ARTIŞ YAZIKTIR, GÜNAHTIR'

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin Ensar Aytekin, yurt dışı çıkış harcının 150 liradan 500 liraya çıkarılmasını eleştirerek, "Özellikle bu geçişlerde ciddi sorunlar yaşıyorlar ama burada yaşayan, Edirne'de özellikle sınır boylarında yaşayan illerimizdeki vatandaşlarımızın da ciddi sorunları var. Şu geçiş daha önceden 150 liraydı sizin de bildiğiniz gibi. Bir anda bir kararla 500 liraya çıkartıldı. Üç katından fazla artırıldı. Bu çok önemli bir sorun. Sınır illerinin, sınırda yaşayan vatandaşlarımız, çeşitli nedenlerle, ticari sebeplerle ya da ziyaret ya da alışveriş nedeniyle zaman zaman sınırın ötesine geçerler. İhtiyaçlarını giderip dönerler. Bu üç katı aşan artış çok fahiştir, yazıktır, günahtır. Yukarıdakilerin, iktidardakilerin, saltanatlarını, şatafatlarını devam ettirirken onun bedelini halka ödetmesi, vatandaşa ödetmesini de kabul etmiyoruz. Bunu kınıyoruz. Bunu ilk fırsatta parlamento açıldığında parlamento zemininde de dile getireceğimizin sözünü veriyoruz" diye konuştu.

        CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm de 1 hafta boyunca proje kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi vatandaşların sorunlarını tespit edeceklerini anlattı. Tüm, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda hem yurdumuza giriş yapan, hem de yurdumuzdan çıkış yapan için çadır kurduk. Yurttaşlarımıza 7 gün boyunca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yurttaşlarımız için yazdığı mektup ile el broşürlerimizi vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarına tespit edip raporlayacağız" dedi.

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        Galeri
        Galeri
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