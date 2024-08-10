Almanya'da 16 yaşında belediye meclis üyesi seçilen Gülafer: Gençlere örnek olmak istiyorum

ALMANYA'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Munderkingen kasabasında ailesiyle yaşayan Gülafer Cumert (16), belediye ve yerel meclis seçimlerinde aldığı oyla, belediye meclisine girmeyi başaran en genç üye oldu. Ailesiyle tatil için Edirne'ye gelen Cumert, "Gençlere destek olmak istiyorum, bu işi gençlerin de yapabileceğini göstermek istiyorum, 'Bakın ben buradayım, siz de yapabilirsiniz' demek istiyorum" dedi.

Almanya'da 6-9 Haziran'da yapılan AB Parlamentosu seçimleriyle eş zamanlı olarak 9 Haziran'da da yerel seçimler yapıldı. Yerel seçimlerde Baden-Württemberg eyaletinin Munderkingen kasabasında yaşayan Edirneli Cumert ailesinin kızı lise öğrencisi Gülafer Cumert, 549 oyla belediye meclis üyeliğine seçildi. Kasabasında belediye meclisine girmeye hak kazanan en genç üye olan Cumert'in başarısı başta ailesi olmak üzere arkadaşlarından büyük destek topladı.

'SEÇİLMEYİ HİÇ BEKLEMİYORDUM' Geçen temmuz ayındaki ilk meclis toplantısına katılarak göreve başlayan Gülafer Cumert, ailesiyle yaz tatilini geçirmek üzere Edirne'ye geldi. Edirne'nin Tayakadın köyündeki akrabalarının yanında vakit geçiren Cumert, Almanya'da komşusunun teklifi üzerine aday olmaya karar verdiğini söyledi. Cumert, "Benim komşum zaten siyasetteydi. Bize geldi ve belediye meclisine aday olabileceğimi söyledi. Ben de deneyebileceğimi söyledim. Arkadaşlarım da bu süreçte beni destekledi. Beni aday göstermelerinin sebebi sanırım okulumda çok sosyal olmam. Çünkü okulda hep öğrenci temsilcisi olarak ben konuşuyorum. Herkes beni tanıyor ama seçilmeyi hiç beklemiyordum, çok şoka girdim çünkü en fazla 100 kişinin oyunu alabileceğimi düşünüyordum ama 500 aşkın oy aldım ve seçildim" dedi.

'GELECEKTEKİ HAYALİM ŞU AN NET DEĞİL’ Görevi süresince yaşıtlarına örnek olmak istediğini belirten Cumert, "Gençlere destek olmak istiyorum, bu işi gençlerin de yapabileceğini göstermek istiyorum, 'Bakın ben buradayım, siz de yapabilirsiniz' demek istiyorum. Arkadaşlarım bu süreçte bana her gün tebrik mesajı gönderdiler. Bulunduğum kasabada da benim yaşımda seçilen başkası yok. Başka kasabalarda birkaç kişi var. Araştırmalarıma göre benim kadar genç seçilen yok. Gelecekteki hayalim ise şu an net değil çünkü daha okulumu bitirmeme 3 yılım var. Ondan sonra bakacağız. Yani planlarımın arasında belki siyaset ya da ekonomi var ama henüz daha tam karar veremedim" diye konuştu.

'SEÇİLECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİK' Cumert'in babası, kombi teknikeri Cemal Cumert de, kızının seçilmesinin kendilerini de şaşırttığını belirterek, "Yeşiller Partisi'nden milletvekili olan bir komşum var. Benim kızım da okulda öğrenci temsilcisiydi, onu gazetede okumuş. 'Belediye encümen seçimleri var, katılmak ister mi?' diye sordu. Ben de kızıma sordum, o da olumlu karşıladı. Ondan sonra seçim oldu. Seçim sonuçları gece 12'de belli oldu. Seçildiğini öğrendik ve biraz şaşırdık. Biz tahmin etmemiştik seçileceğini. Ama yine belirli bir yol alacağını tahmin ediyorduk" ifadelerini kullandı.