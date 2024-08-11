Edirne'de 19 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE’deyasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 19 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Kemalköy ve Uzgaç köyü ile Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Fas uyruklu 19 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.