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        Edirne'de merada başlayan yangında 10 bin dönüm tarım alanı zarar gördü

        EDİRNE'de otların tutuşmasıyla çıkan ve 3 köyün ortak kullandığı merayı da etkisi altına alan yangında yaklaşık 10 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 21:06 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:10
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        Edirne'de merada başlayan yangında 10 bin dönüm tarım alanı zarar gördü
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        EDİRNE’de otların tutuşmasıyla çıkan ve 3 köyün ortak kullandığı merayı da etkisi altına alan yangında yaklaşık 10 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Yangın, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Orhaniye köyünün merasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangına köylüler, traktörlerle müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin traktörlerle yaptığı müdahaleler sonucu alevler yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Bu sırada merada bulunan küçükbaş hayvanlar güvenli bölgelere alındı.

        Yangında Orhaniye, Karakasım ve Elçili köylerinin ortak kullandığı 4 bin dönüm mera ile biçilmiş buğday tarlası, ağaçlık ve çalılık alan olmak üzere yaklaşık 10 bin dönem alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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