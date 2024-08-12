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        Edirne'nin tarihi semti Kaleiçi'nde 40 konak turizme kazandırılıyor

        EDİRNE'detarihi dokusu ile göz kamaştıran Kaleiçi semtinde başlatılan 'Tarihi Konakları İhya' projesi ile ilk etapta 40 konak, turizme kazandırılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:05
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        Edirne'nin tarihi semti Kaleiçi'nde 40 konak turizme kazandırılıyor
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        EDİRNE'detarihi dokusu ile göz kamaştıran Kaleiçi semtinde başlatılan 'Tarihi Konakları İhya' projesi ile ilk etapta 40 konak, turizme kazandırılacak. Bu projenin yanı sıra 'Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin de başlatıldığını belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, "Güzel sokaklarımız, güzel caddelerimiz, cıvıl cıvıl bir tarihi yapımız olsun, tarihi yapılarımız eski, ihtişamlı günlerine kavuşsun, bunu çok canıgönülden istiyorum. Bu manada da özel sektörün de elini taşın altına koymasını sağladık" dedi.

        Edirne Valiliği, 2018 yılında 'Altın Üçgen' olarak adlandırılan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Kaleiçi'ndeki konakların da bulunduğu 'Tarihi Konakları İhya' projesi başlattı. Bu kapsamda, birden fazla mirasçısı olan ve restorasyon konusunda Anıtlar Kurulu'na takılan 463 konak tespit edildi. 123 konağın metruk olarak belirlenip, restore edilmesi için mülk sahiplerine tebligat gönderildi. Konakların ihyası için sahiplerinden valiliğe satmaları, kendileri onarmak isterlerse proje desteği verileceği, devredilen konakların onarımdan sonra 25-30 yıl kullanma hakkının da valiliğe verilmesi gibi 3 ayrı seçenek sunuldu. Proje kapsamında 3 kişi konağını valiliğe hibe etti, 9 konak sahiplerinden satın alındı, diğer konakların sahipleri ise başvuruda bulunmadı. Bu zamana kadar 3 konak, sahipleriyle '20-30 yıllığına hibe' anlaşması programıyla onarılarak müze, konukevi ve kamu binası olarak kullanılmaya başlandı.

        'ÇOK GÜZEL YAPILARIMIZ VAR'

        Edirne Valisi Yunus Sezer, geçen yıl ağustos ayında göreve başlamasının ardından tarihi konaklarla ilgili projeyi canlandırmak için 'Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni başlattı. Edirne'de ihya edilecek ve turizme kazandırılacak çok sayıda tarihi konak olduğunu belirten Sezer, ilk etapta 40 konağın restorasyonu için çalışma başlattıklarını belirtti. Edirne'de çok güzel tarihi yapıların olduğunu söyleyen Sezer, "Çok tarihi yapımız var, çok güzel yapılarımız var. Dün Muranlar Konağı'nı satın aldık, Çevre Vakfı'ndan. Orasının restorasyonuna başlayacağız. Şehrin içerisinde bu kadar güzel bir yer nasıl bu kadar atıl kalır? Geçen sene aldığımız Vakıf Konağı'nı bitirdik, çok güzel olmuş. Bizim de böyle güzel sokaklarımız, güzel caddelerimiz, cıvıl cıvıl bir tarihi yapımız olsun, tarihi yapılarımız eski, ihtişamlı günlerine kavuşsun, bunu çok canıgönülden istiyorum. Bu manada da özel sektörün de elini taşın altına koymasını sağladık. İlk etap 40'a yakın konağın restorasyonunu verdik, şu anda projesi bitenlerin restorasyonları başladı" dedi.

        'BÜTÜN YAPILARA İŞLEV VERECEĞİZ'

        Valilik olarak konakların proje çizimlerini tamamen kendilerinin yaptırdıklarını söyleyen Vali Yunus Sezer, "Şu anda bir taraftan da projelerin çizimleri devam ediyor. Valilik olarak proje çizimlerin tamamını üzerimize aldık, biz yaptırıyoruz, kuruldan da geçiriyoruz ve yapacak olanlara teslim ediyoruz. İstiyoruz ki buralar, gastronomi ile ilgili, konaklamayla ilgili aktif bir şekilde kullanılsın. Aynı zamanda da buralarda sanatla, el işleriyle ilgili workshoplar yapılsın, küçük butik kafeler olsun ve bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi yansıtan, bizden bir şeylerin olduğu alanlar oluşturalım Edirne'mizden, Rumeli'den. Yoksa konağı yaptım, dış kaplamasını yaptık, sen dur, ben bakayım anlayışı, bir müddet sonra bina insan gibidir, çalışmadıkça, işlev olmadıkça çöker. Bu manada da yaptığımız bütün yapılara işlev vereceğiz" diye konuştu.

        119 YILLIK KONAĞI AYAĞA KALDIRDI

        Edirne'de iş insanı Gül Ercan, Kaleiçi Semti'nde, 1906 yılında yaptırılan ve zamanla atıl hale gelen, 'Klara Konağı' isimli konağı satın alarak 2016 yılında restorasyonuna başladı. 8 yıl süren çalışmayla restorasyonda sona gelinen konak butik otel olarak açılacak. Ercan, "Butik otel olarak açacağım. Hedef kitlem, dışarısı. Hem Edirne'yi görmeye gelen kişiler Edirne'yi görsünler ama bunun yanında tarihi bir konakta da kalsınlar, tarihi de yaşasınlar. Çünkü konağı üst katındaki tavanlar 4,80, alt kattaki tavan yüksekliği 3,80. Hiçbir otelde, hiçbir yerde, modern bir yerde bunu göremeyecekler. Bütün tarihi dokunun aynısını yaptık. Anıtlar Kurulu'nun da tabii gösterdiği doğrultuda Edirne'ye çok güzel bir eser kazandırdığımı düşünüyorum. Kent turizmine de inşallah örnek oluruz" dedi.

        'EDİRNE'YE GÜZEL ŞEYLER KAZANDIRILACAK'

        Kaleiçi'ndeki tüm konakların turizme kazandırılması gerektiğini kaydeden Gül Ercan, "İnşallah kurulan derneklerle, Edirne gönüllüleri mütevelli heyetiyle, Edirne'ye güzel şeyler kazandırılacak. Bu tarihi konakların bir kere 1-2 konak değil, hepsinin birden olması lazım. Büyük projeler gerekiyor. Sayın valimizin başkanlığında biz de zaten dernek kurduk, derneğimiz var, Edirne Gönüllüleri Mütevelli Heyeti var. Orada çok değerli arkadaşlar var. Hepsinin güzel fikirleri bir araya gelip, valinin önderliğinde de ben olacağına inanıyorum. İnşallah öyle olur. Niye Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi olmayalım. Mesela Bulgaristan'da bir sürü tarihi yer var. Kaleiçi de inşallah onların ayarında bir yer olur" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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