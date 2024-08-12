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        Edirne'de 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:55
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        Edirne'de 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE’de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü, merkez TEM gişeler mevkisindeki jandarma uygulama noktası ve merkeze bağlı Bosna köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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