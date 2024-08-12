Yunanistan kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından, 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri S.Y. ve Z.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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