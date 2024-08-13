Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

EDİRNE'de 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçilen tarlanın sahibi F.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Avarız köyündeki tarlada yaptıkları kontrolde 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili tarla sahibi F.K., gözaltına alındı. Hint kenevirleri ise imha edildi.