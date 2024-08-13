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        Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        EDİRNE'de 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçilen tarlanın sahibi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:55
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        Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        EDİRNE'de 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçilen tarlanın sahibi F.K. gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Avarız köyündeki tarlada yaptıkları kontrolde 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili tarla sahibi F.K., gözaltına alındı. Hint kenevirleri ise imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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