Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Eskikadın köyü, Meriç ilçesi Nasuhbey köyü ve Havsa ilçesindeki Hasköy gişeler mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        Sıcaklıklar artıyor!
        Sıcaklıklar artıyor!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!

        Benzer Haberler

        Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de jandarma ekipleri orman alanında kamp yapan vatandaşları uyardı
        Edirne'de jandarma ekipleri orman alanında kamp yapan vatandaşları uyardı
        Edirne'de Saraçlar Caddesi yeni bir çehreye kavuşacak
        Edirne'de Saraçlar Caddesi yeni bir çehreye kavuşacak
        Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi
        Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi
        Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı
        Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı
        Gençler Türkiye Kürek Kupası fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini bul...
        Gençler Türkiye Kürek Kupası fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini bul...