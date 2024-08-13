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        Edirne'de çakarlı kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza

        EDİRNE'ninUzunköprü ilçesinde usulsüz çakar takıldığı belirlenen kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:20
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        Edirne'de çakarlı kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
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        EDİRNE'ninUzunköprü ilçesinde usulsüz çakar takıldığı belirlenen kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'ye bağlı Harmanlı köyü mevkisinde yaptıkları trafik denetimi sırasında usulsüz çakar takıldığı belirlenen S.N. yönetimindeki kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü S.N.'ye usulsüz çakar takmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Kamyondaki çakarlar söküldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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