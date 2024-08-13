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        CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de şiddet diline son vermeliyiz

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Arda K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:15
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        CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de şiddet diline son vermeliyiz
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Arda K.'nin (18) 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin, olayı yaratan koşullara bakılması gerektiğini belirterek, "Bu çocuğumuz da mağdurdur aslında. Sistem eğer onun geldiği bu durumu görememişse, bugüne kadar bunun sorumlusu aslında bu sistemdir. Elbette yaptığı suçtur, cezasını çekecektir ama sonuçta bunu yaratan koşulların ne olduğuna bakmamız lazım. O yüzden şiddet diline son vermeliyiz Türkiye'de" dedi.

        CHP’nin Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partinin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere 18-19 Temmuz'da Ankara'dan başlattığı toplantılar kapsamında, Edirne'ye geldi. Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen Özçağdaş'a, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, parti il ve ilçe yönetim üyeleri katıldı.

        'ÇOCUKLARA TELEVİZYONLARDA ŞİDDET KÜLTÜRÜ VERİLİYOR'

        Özçağdaş toplantıda, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Arda K.'nin 5 kişiyi bıçakla yaralaması olayına değindi. Şiddetin toplum her kesiminde olduğunu söyleyen Özçağdaş, "Şiddet toplumun her kesiminde var. Televizyonlarda şiddet var. Bu çocuklara sadece bir şiddet kültürü veriliyor televizyonlarda. Birtakım siyah takım elbiseli adamlar, istedikleri kişiyi vuruyorlar, istedikleri kişiyi öldürüyorlar ve kahraman oluyorlar. Çok havalı oluyorlar. Ülkeyi yönetenler, sürekli muhalefet partilerine hakaret ediyorlar. Toplumu kutuplaştırıyorlar, aşağılıyorlar. Şiddet gösterenler ya da suç işleyenler cezasız kalıyorlar" dedi.

        Söz konusu olayı yaratan koşullara bakılması gerektiğini söyleyen Özçağdaş, "Bu çocuğumuz da mağdurdur aslında. Sistem eğer onun geldiği bu durumu görememişse bugüne kadar, bunun sorumlusu aslında bu sistemdir. Elbette yaptığı suçtur, cezasını çekecektir ama sonuçta bunu yaratan koşulların ne olduğuna bakmamız lazım. O yüzden şiddet diline son vermeliyiz Türkiye'de. Bunun için tüm bilim insanlarından yararlanmalıyız. Bunun Türkiye için bir erken uyarı olması umut ederim. Maalesef başka ülkelerde, bazı okyanus ötesi ülkelerde bunların farklı farklı çeşitlerini gördük. Avrupa'da gördük, Amerika'da gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin yol yakınken bilimden yararlanarak bu şiddet sorununu çözmesi gerekir" diye konuştu.

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