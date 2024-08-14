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        FETÖ şüphelisi, kaçak göçmenlerin arasından çıktı

        EDİRNE'detakibe alınıp, durdurulan kamyonda yapılan aramada, 13 kaçak göçmen, 1 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:55
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        FETÖ şüphelisi, kaçak göçmenlerin arasından çıktı
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        EDİRNE'detakibe alınıp, durdurulan kamyonda yapılan aramada, 13 kaçak göçmen, 1 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma ile kente kamyon ile kaçak göçmen getirildiğini belirledi. Takibe alınan kamyon, Eski İstanbul Caddesi'nde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada 13 kaçak göçmen, 2 organizatör ve FETÖ'ye üye olmaktan aranan Ü.E. yakalandı. Yurt dışına kaçmaya çalışan 13 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Ü.E ile göçmenlere organizatörlük yapan G.D.K ve B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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