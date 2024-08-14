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        Eski kooperatif başkan, girdiği denizde boğuldu

        EDİRNE'ninSaros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli Sahili'nde denize giren eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Abbas Kılıçaslan (66), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:40
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        Eski kooperatif başkan, girdiği denizde boğuldu
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        EDİRNE'ninSaros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli Sahili'nde denize giren eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Abbas Kılıçaslan (66), boğuldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Abbas Kılıçaslan, bir süre sonra çevredekiler tarafından suda hareketsiz halde bulundu. Kıyıya çıkartılan ve ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçaslan, hayatını kaybetti. Kılıçaslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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