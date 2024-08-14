Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        VIP minibüsle göçmen kaçaklığına dronlu takip; 3 tutuklama

        EDİRNE'de polisin göçmen kaçakçılarına yönelik dronlu operasyonunda VIP minibüsle getirilip kamyonete bindirilen ve aralarında FETÖ'den aranan Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        VIP minibüsle göçmen kaçaklığına dronlu takip; 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de polisin göçmen kaçakçılarına yönelik dronlu operasyonunda VIP minibüsle getirilip kamyonete bindirilen ve aralarında FETÖ'den aranan Ü.E.'nin de olduğu 13 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Ü.E. ile organizatör şüphelileri G.D.K ve B.K. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik ortak yaptığı çalışmada, VIP minibüs ve otomobillerle kente getirilen, aralarında terör örgütlerine üye şüphelilerinin de bulunduğu kaçak göçmenlerin kapalı kasa kamyonete bindirilip, yurt dışına çıkarılmak istendiğini belirledi. Dronla takip gerçekleştiren polis, VIP minibüsle getirilen kaçak göçmenlerin kentin gözlerden uzak bölgesinde bindirildiği kamyoneti ve minibüsü izlemeye aldı. Eski İstanbul Caddesi'nde durdurulan kamyonette 13 kaçak göçmen, 2 organizatör şüphelisi ve FETÖ'ye üye olmaktan aranan Ü.E. yakalandı. Yurt dışına kaçmaya çalışan 13 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ü.E. ile göçmenlere organizatörlük yapan G.D.K ve B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Eski kooperatif başkanı, girdiği denizde boğuldu
        Eski kooperatif başkanı, girdiği denizde boğuldu
        Edirne'de denize giren kişi boğuldu
        Edirne'de denize giren kişi boğuldu
        Eski kooperatif başkan, girdiği denizde boğuldu
        Eski kooperatif başkan, girdiği denizde boğuldu
        Edirne'de 600 çil keklik doğaya bırakıldı
        Edirne'de 600 çil keklik doğaya bırakıldı
        Kürek'te Gençler Türkiye Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek
        Kürek'te Gençler Türkiye Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek
        Edirne Valisi Sezer'den Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine zi...
        Edirne Valisi Sezer'den Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine zi...