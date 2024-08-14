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        Edirne'de orman yangını

        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:40
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        Edirne'de orman yangını
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        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        İpsala'ya bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin de dahil olduğu söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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