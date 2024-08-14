Edirne'de orman yangını
EDİRNE'ninİpsala ilçesinde orman yangını çıktı.
EDİRNE'ninİpsala ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
İpsala'ya bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin de dahil olduğu söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.
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