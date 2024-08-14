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        Edirne'de orman yangını (2)

        2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:14 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:35
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        Edirne'de orman yangını (2)
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        2.5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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