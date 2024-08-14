Edirne'de orman yangını (2)
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2.5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.
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