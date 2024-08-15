Kavşakta bariyere çarpan otomobilin motoru fırladı, sürücüsü ağır yaralı

Kaza, gece yarısı sıralarında Keşan- Malkara kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'nda meydan geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, İpsala yönüne giden F.H.A. yönetimindeki 37 ADA 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşakta beton bariyere çarpıp takla attı. Otomobilin motoru yerinden kopup yaklaşık 30 metre fırlarken, ağır yaralanan sürücü F.H.A., hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, kaza kırım ekibinin çalışmasıyla kurtarılıp, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi süren F.H.A.'nın 2,07 promil alkollü olduğu belirlendi.

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