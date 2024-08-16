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        Azeri asıllı ressam Abdullayev, tablosundaki son dokunuşu milli atıcı Dikeç'ten bekliyor

        EDİRNE'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, 19 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında ekipmansız atışla Paris'te yapılan 2024 Olimpiyatları'na damgasını vuran milli atıcı Yusuf Dikeç'i resmetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:05
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        Azeri asıllı ressam Abdullayev, tablosundaki son dokunuşu milli atıcı Dikeç'ten bekliyor
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        EDİRNE'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, 19 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında ekipmansız atışla Paris'te yapılan 2024 Olimpiyatları'na damgasını vuran milli atıcı Yusuf Dikeç'i resmetti. Resminde hedef tahtasını boş bırakan Abdullayev, "Bana göre tablo bitmiş değil. Yusuf Dikeç’e bu tabloyu hediye edip, kendisi atış yaparsa tablo tamamlanmış olur. Bence Yusuf Dikeç’in kendi duvarında olmayı hak ediyor bu tablo" dedi.

        Edirne'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Hatai Abdullayev, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda, 19 metre havalı tabancı karma takım müsabakasında ekipmansız atışıyla dünya gündemine oturan ve şampiyonadan gümüş madalyayla ayrılan Yusuf Dikeç'in resmini yapma kararı aldı. Resminde ilk olarak hedef tahtası yapıp, köşesine de Dikeç'in meşhur pozunu çizen Abdullayev, ardından bunu sosyal medyasında paylaştı. Resim sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

        'RESMEDEREK SAYGIMI DİLE GETİRMEK İSTEDİM'

        Abdullayev, Dikeç'in duruşu ve mütevazi kişiliyle etkilendiğini belirtip, bu nedenle resmini çizmeye karar verdiğini söyledi. Abdullayev, "Duruşu, tavrı ve birkaç röportajını izledim. Kendisi çok mütevazı konuşarak beni etkiledi açıkçası. Ben de düşündüm ki; bazen bir müzisyen şarkıyla duygularını dile getirir, bir şair şiiriyle dile getirir. Ben de resmederek saygımı dile getirmek istedim açıkçası. Bu şekilde karar verdim ve çizmeye başladım. Sonuç bu şekilde oldu" diye konuştu.

        'ÇOK KİŞİ SATIN ALMAK İSTEDİ'

        Resmi sosyal medyada gören çok sayıda kişinin satın almak istediğini dile getiren Hatai Abdullayev, "Ben bu tarz çalışmaları çok hızlı çalışıyorum. Bu yeni konseptim. 3 saat içerisinde yapıyorum. Bu şekilde devam etti. Tabii ki şu an sosyal medyada çok güzel tepkiler aldım. Hatta şöyle bir şey oldu; yaklaşık 15-20 kişi resmi satın almak istiyor şu an. Ama ben çok isterim kendisine hediye etmeyi" ifadelerini kullandı.

        ‘BELKİ BURAYA ATIŞ YAPARAK HEDEFİ 12’DEN KENDİSİ VURUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM’

        Resmindeki hedef tahtası kısmını bilerek boş bıraktığını anlatan Abdullayev, "Bir de şöyle bir durum var. 'Neden 12’den vuruşu resmetmediniz?' diyor insanlar. Hatta yorumlar yazıyorlar. Ben şöyle bir şey düşündüm. Tabloyu kendisine hediye etmek isterim. Belki buraya atış yaparak hedefi 12’den kendisi vurur diye düşünüyorum. Bana göre tablo bitmiş değil. Yusuf Dikeç’e bu tabloyu hediye edip, kendisi atış yaparsa tablo tamamlanmış olur. Bence Yusuf Dikeç’in kendi duvarında olmayı hak ediyor bu tablo" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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