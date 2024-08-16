Edirne'de organize suç örgütü lideri, saklandığı çiftlikte yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kasten adam öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdit ve yağma’, ‘yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma’ suçlarından aranma kaydı bulunan ve Yunanistan’a kaçmak isteyen organize suç örgütü lideri A.Ç.’yi, Keşan’da saklandığı çiftlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ç., adliyeye sevk edildi.

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