Edirne'de silah kaçakçılığı operasyonu; 1 gözaltı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyonda K.
EDİRNE’nin İpsala ilçesinde yasa dışı silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyonda K.B.’ye ait evde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ve 136 mermi ele geçirildi. Şüpheli K.B., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İpsala’ya bağlı Hacıköy’de şüpheli K.B.’ye ait eve operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ev ve eklentilerinde eğitimli köpekle yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 136 mermi, yasa dışı silah ticareti ve kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 249 bin 400 lira ile 32 boş ve çekirdekten ayrılmış mermi kovanı ele geçirildi. K.B., gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
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