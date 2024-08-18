Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na Fenerbahçe damgası

        Edirne'de Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda, 6 kategorinin 4'ünde liderliği alan Fenerbahçe Kürek Takımı, yarışmalara damgasını vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na Fenerbahçe damgası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda, 6 kategorinin 4'ünde liderliği alan Fenerbahçe Kürek Takımı, yarışmalara damgasını vurdu. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen kupa töreniyle verildi.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 16-18 Ağustos tarihleri arasında Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi. Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle 2 kilometrelik parkurda düzenlenen şampiyonada son gün müsabakaları kıyasıya rekabete ev sahipliği yaptı. 25 kulüpten yaklaşık 450 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın final günü yarışlarında Fenerbahçe Kürek Takımı 6 kategorinin 4’ünde birinciliği elde etti. Sarı-lacivertli takım; U15 Kadınlar, U15 Erkekler, U17 Kadınlar ve U17 Erkekler sıralamalarında birinci olarak büyük başarı gösterdi.

        Şampiyona sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri törenle verildi. Törenin ardından konuşan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, organizasyonu çok güzel ve heyecan dolu karşılaşmalarla tamamlandıklarını söyledi. Ertürk, "Ulusal yarışlarımızı tamamladık. Muhteşem şampiyonalar oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve kupa alan Şişecam olmak üzere bütün ekiplerimizi burada emekleri için tebrik ediyorum” dedi.

        AVRUPA VE BALKAN ŞAMPİYONALARI DA EDİRNE'DE

        Ertürk, 7-8 Eylül'de Avrupa ve 14-15 Eylül'de Balkan Şampiyonası'nın da Edirne'de gerçekleştirileceğini belirterek, "Birçok ülkeden sporcu gelecek ve Edirne'den çıkmadan iki hafta boyunca burada kalacaklar. Avrupa'dan 23 ülke katılacak. 400’e yakın sporcu var. Avrupa'nın en iyileri. Bu yarışları izlemek ayrı bir keyif olacaktır. Balkan Şampiyonası her yıl Balkan ülkelerinin birinde sırayla düzenleniyor. Biz son 4 yıldır her zaman erkeklerde ve kadınlarda Balkan'ı domine ettik. Bu yıl da bu bozulmayacak" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        İran'daki darbeyle ilgili ABD'ye 71 yıl sonra dava
        İran'daki darbeyle ilgili ABD'ye 71 yıl sonra dava
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"

        Benzer Haberler

        Geçler Türkiye Kürek Şampiyonası'na Fenerbahçe damgası
        Geçler Türkiye Kürek Şampiyonası'na Fenerbahçe damgası
        Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ölen Duru, toprağa verildi
        Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ölen Duru, toprağa verildi
        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de silah kaçakçılığı operasyonu; 1 gözaltı
        Edirne'de silah kaçakçılığı operasyonu; 1 gözaltı