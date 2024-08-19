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        TIR'ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü emekli Albay Alpaslan Canbaz (56), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:00
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        TIR'ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti
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        TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde TIR’ın çarptığı bisikletin sürücüsü emekli Albay Alpaslan Canbaz (56), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolu Danişment Mahallesi sapağında meydana geldi. Keşan’dan, Malkara yönüne giden 34 FMA 860 plakalı TIR, emekli Albay Alpaslan Canbaz’ın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Canbaz, ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Canbaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Canbaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme, yaptığı yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan albay rütbesiyle emekli olduktan sonra Keşan’a yerleşen ve doğa sporlarıyla ilgilenen Alpaslan Canbaz’ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Emeklilik sonrası yerleştiği Keşan'da birçok faaliyetimizde omuz omuza mücadele ettiğimiz sporsever, doğasever, çok yönlü faaliyetlerde bulunan güzel insan Alpaslan arkadaşımız anılarımızda sonsuza dek yaşayacak” dedi.

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