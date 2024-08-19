TIR'ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde TIR’ın çarptığı bisikletin sürücüsü emekli Albay Alpaslan Canbaz (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolu Danişment Mahallesi sapağında meydana geldi. Keşan’dan, Malkara yönüne giden 34 FMA 860 plakalı TIR, emekli Albay Alpaslan Canbaz’ın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Canbaz, ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Canbaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Canbaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.