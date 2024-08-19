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        Edirne'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:35
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        Edirne'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan'ın Dişbudak köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan’a giden M.E. yönetimindeki 34 GBM 003 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden A.G.'nin kullandığı 34 GZH 687 plakalı otomobili sollamak için sol şeride geçtiği sırada, karşı yönden gelen Z.D. yönetimindeki 34 UP 187 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler M.E. ve Z.D. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan S.E., N.E., B.E. ve S.E. yaralanırken, 34 GZH 687 plakalı otomobilde ise hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan sürücü Z.D., kaza kırım ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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