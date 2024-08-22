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        Edirne'de 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:00
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        Edirne'de 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy ve Meriç ilçesine bağlı Akçadem köyünde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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