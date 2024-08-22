Meriç Nehri'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı

EDİRNE'de, Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın (68) ağına 2 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle nehre açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yılmaz, 2 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığa sahip balığın yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.