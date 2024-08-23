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        Yunanistan kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'deYunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:40
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        Yunanistan kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'deYunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve E.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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