Ayçiçeğinde ön alım fiyatı, ton başına 20 bin lira olarak açıklandı

TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeğinde ön alım fiyatını, ton başına 20 bin lira olarak açıkladı.

Trakya Birlik, hasat sezonunun devam ettiği ayçiçeğinde, ön alım fiyatını ton başına 20 bin lira olarak açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle bu yıl ayçiçeğinde rekolte düşüklüğünün beklendiği belirtilirken, 2024/2025 sezonunun, çiftçiler için sürdürülebilir gelirin tesis edilerek yeniden üretim artış ivmesinin kazanılması anlamında belirleyici sezon olma özelliğini taşıdığına yer verildi. Açıklamada, ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 44 yağ oranlı baz fiyata göre yüzde 1,5 oranında çarpan kullanılarak üretici ortaklarının teslim ettiği ürünlerin fiyatının hesaplanacağı kaydedildi.

'YAĞLI TOHUMLAR ÜRETİM POLİTİKASINDA YENİ DÖNEMİN EŞİĞİNE GELİNDİ' Açıklamada, 2024-2025 üretim sezonunda rekoltenin, olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle yüzde 50 yeterlilik oranının altında gerçekleşeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "Son iki sezonda üreticilerimiz için sürdürülebilir ürün fiyat seviyesinin tesis edilerek tüm üretim havzaların da homojen olarak uygulanmasını sağlayacak piyasa dinamikleri, değişik saiklerle tesis edilememiştir. Bu gelişmelerin ışığında içinde bulunduğumuz 2024/2025 üretim sezonu yağlık ayçiçeği rekoltesinin üretim alanlarındaki azalışa ek olarak olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle yüzde 50 yeterlilik oranının altında gerçekleşeceği görülmektedir. Bu itibarla, 2024/2025 yağlık ayçiçeği üretim sezonu, çiftçilerimiz için sürdürülebilir gelirin tesis edilerek yeniden üretim artış ivmesinin kazanılması anlamında belirleyici sezon olma özelliğini taşımaktadır. Tüm bu ihtiyaç ve gerekliliklerin ışığında, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarımızın önderliğinde, üretici örgütleri ve sektör paydaşlarının eşgüdümüyle ülke yağlı tohumlar üretim politikasında yeni bir dönemin eşiğine gelinmiştir. Bu eşiğin devamında planlı üretim ve sözleşmeli ekim yöntemlerinin de desteğiyle ülkemiz için kendi kendine yeterlilik seviyesi hedeflenmektedir" denildi.

'FARK ÖDEMELERİ VE DESTEKLER SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR SEVİYESİNİ SAĞLAYACAK' Gümrük vergisi oranlarının en yüksek düzeye yükseltilmesi ve tarife kontenjanı uygulamalarının fiyatların üretici lehine toparlanmasını sağladığının belirtildiği açıklamada, "Devletimiz tarafından yürürlüğe konulan bu iki temel ve esaslı uygulama, hâlihazırda hasadı başlayan tüm üretim havzalarında ürün fiyatlarının çiftçi lehine toparlanmasını sağlayarak yine tüm üretim havzalarında homojene yakın sağlıklı fiyat oluşumunun da tesis edilmesini sağlamıştır. Uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları sektör paydaşlarınca da desteklendiği üzere öngörülebilirliğin sağlanması, tarladan sofraya uzanan değer zincirinde yurt içi yeterliliğin sağlanması, fiyat istikrarı ve arz güvenliği gibi ana konularda çok önemli kazanımları beraberinde getirecektir. Çiftçilerimizce 2024 yılında üretimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği üretimine ilişkin devletimizce açıklanacak fark ödemesi ve alan bazlı desteklerin de etkisiyle üreticilerimizin sürdürülebilir gelir seviyesine erişmesinde önemli bir noktaya ulaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.