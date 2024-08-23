Ayçiçeğinde ön alım fiyatı, ton başına 20 bin lira olarak açıklandı
TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeğinde ön alım fiyatını, ton başına 20 bin lira olarak açıkladı.
TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeğinde ön alım fiyatını, ton başına 20 bin lira olarak açıkladı.
Trakya Birlik, hasat sezonunun devam ettiği ayçiçeğinde, ön alım fiyatını ton başına 20 bin lira olarak açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle bu yıl ayçiçeğinde rekolte düşüklüğünün beklendiği belirtilirken, 2024/2025 sezonunun, çiftçiler için sürdürülebilir gelirin tesis edilerek yeniden üretim artış ivmesinin kazanılması anlamında belirleyici sezon olma özelliğini taşıdığına yer verildi. Açıklamada, ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 44 yağ oranlı baz fiyata göre yüzde 1,5 oranında çarpan kullanılarak üretici ortaklarının teslim ettiği ürünlerin fiyatının hesaplanacağı kaydedildi.
'YAĞLI TOHUMLAR ÜRETİM POLİTİKASINDA YENİ DÖNEMİN EŞİĞİNE GELİNDİ'
Açıklamada, 2024-2025 üretim sezonunda rekoltenin, olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle yüzde 50 yeterlilik oranının altında gerçekleşeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "Son iki sezonda üreticilerimiz için sürdürülebilir ürün fiyat seviyesinin tesis edilerek tüm üretim havzaların da homojen olarak uygulanmasını sağlayacak piyasa dinamikleri, değişik saiklerle tesis edilememiştir. Bu gelişmelerin ışığında içinde bulunduğumuz 2024/2025 üretim sezonu yağlık ayçiçeği rekoltesinin üretim alanlarındaki azalışa ek olarak olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle yüzde 50 yeterlilik oranının altında gerçekleşeceği görülmektedir. Bu itibarla, 2024/2025 yağlık ayçiçeği üretim sezonu, çiftçilerimiz için sürdürülebilir gelirin tesis edilerek yeniden üretim artış ivmesinin kazanılması anlamında belirleyici sezon olma özelliğini taşımaktadır. Tüm bu ihtiyaç ve gerekliliklerin ışığında, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarımızın önderliğinde, üretici örgütleri ve sektör paydaşlarının eşgüdümüyle ülke yağlı tohumlar üretim politikasında yeni bir dönemin eşiğine gelinmiştir. Bu eşiğin devamında planlı üretim ve sözleşmeli ekim yöntemlerinin de desteğiyle ülkemiz için kendi kendine yeterlilik seviyesi hedeflenmektedir" denildi.
'FARK ÖDEMELERİ VE DESTEKLER SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR SEVİYESİNİ SAĞLAYACAK'
Gümrük vergisi oranlarının en yüksek düzeye yükseltilmesi ve tarife kontenjanı uygulamalarının fiyatların üretici lehine toparlanmasını sağladığının belirtildiği açıklamada, "Devletimiz tarafından yürürlüğe konulan bu iki temel ve esaslı uygulama, hâlihazırda hasadı başlayan tüm üretim havzalarında ürün fiyatlarının çiftçi lehine toparlanmasını sağlayarak yine tüm üretim havzalarında homojene yakın sağlıklı fiyat oluşumunun da tesis edilmesini sağlamıştır. Uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları sektör paydaşlarınca da desteklendiği üzere öngörülebilirliğin sağlanması, tarladan sofraya uzanan değer zincirinde yurt içi yeterliliğin sağlanması, fiyat istikrarı ve arz güvenliği gibi ana konularda çok önemli kazanımları beraberinde getirecektir. Çiftçilerimizce 2024 yılında üretimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği üretimine ilişkin devletimizce açıklanacak fark ödemesi ve alan bazlı desteklerin de etkisiyle üreticilerimizin sürdürülebilir gelir seviyesine erişmesinde önemli bir noktaya ulaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
'YÜZDE 44 HAM YAĞLI AYÇİÇEĞİ İÇİN TON BAŞINA 20 BİN TL'
Oluşan piyasa koşullarında, yüzde 44 yağlı ayçiçeği için ön alım fiyatının 20 bin TL olarak belirlendiğine yer verilen açıklamada, "Tüm bu gelişme ve düzenlemelerin ışığında Ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri, finansman maliyetleri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler Birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2024/2025 sezonunda üretici ortaklarımıza uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ön alım fiyatının 20 bin TL/Ton olarak belirlenmesi karar altına alınmıştır. Bu çerçeve de ürün fiyatlarında istikrarlı bir seviyenin oluşması desteklenmektedir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 44 yağ oranlı baz fiyata göre yüzde 1,5 oranında çarpan kullanılarak üretici ortaklarımızın teslim ettiği ürünlerin fiyatı hesaplanacaktır. Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 20-30'u, faaliyet bölgesindeki ürünün ise yüzde 40-50 oranındaki bölümü birliğimizce mubayaa edilmektedir. Ağustos ayının ortası ile başlayan hasat günden güne yoğunlaşmakta olup ülke hasadının çok büyük oranda eylül ayının sonlarında tamamlanması beklenmektedir. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 109 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 16 bin 766 ton ayçiçeği mubayaası gerçekleştirilmiştir. Birliğimiz tarafından 2024/2025 üretim sezonunda üretici ortaklarından mubayaa edilecek ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir" denildi.
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