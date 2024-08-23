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        Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5'i terör şüphelisi 8 kişi, tutuklandı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 5'i terör şüphelisi, 8 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:01 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:05
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        Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5'i terör şüphelisi 8 kişi, tutuklandı
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 5’i terör şüphelisi, 8 kişi tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Sarıcaali köyü ve Yenikarpuzlu beldesinde yaptıkları denetimlerde 8 kişiyi yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün FETÖ/PDY, 2'sinin PKK/KCK şüphelisi, 3’ünün ise 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' ve 'Hırsızlık' gibi çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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