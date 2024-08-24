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        Gurbetçiler, memleket lezzetlerini de yanlarında götürüyor

        AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden ana vatana gelen ve tatillerini tamamlayarak yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler, memleketlerinden aldıkları yiyecekleri de bagajlarına yükleyip, götürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:40
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        Gurbetçiler, memleket lezzetlerini de yanlarında götürüyor
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        AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden ana vatana gelen ve tatillerini tamamlayarak yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler, memleketlerinden aldıkları yiyecekleri de bagajlarına yükleyip, götürüyor. Almanya'da yaşayan Alaaddin Çelik, "Bahçemizden topladığımız incirlerden yaptığımız reçel, domateslerden yaptığımız salça ve topladığımız diğer meyveleri de bagajımıza koyduk. Tabi bu ürünler memleketten uzaktayken özlem gidermemize çok yardımcı oluyor" dedi.

        Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayıp, yaz tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçiler, bulundukları ülkelere geri dönüşlerini sürdürüyor. Kara yolunu kullanan gurbetçilerin ülkeden ayrılırken son durak noktaları ise Edirne'den Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapıları oluyor. Gurbetçilerin en çok tercih ettiği sınır kapılarından Bulgaristan'a açılan Kapıkule'de ise çıkış peronlarının önünde kuyruklar oluşuyor. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala ile Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapılarından 22 Haziran-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 241 bin 118 gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Aynı tarihler arasındaysa bu kapılardan yurt dışına 1 milyon 852 bin 286 gurbetçi çıkış yaptı.

        İNCİR AĞACI DALINI YANINDA GÖTÜRDÜ

        Yaklaşık 4 haftalık tatillerinin sonunda sınır kapısına gelen gurbetçiler, memleketlerinden aldıkları yiyecek ve hatıraları da bagajlarına yükleyip, vatan hasretiyle bir sonraki yılı iple çekmeye başlıyor.

        Memleketi Aksaray'da 3 hafta kaldıktan sonra geri dönmek üzere yola çıkan Yaşar Dinç, eşinin Almanya'da dikmek üzere yanında incir ağacı dalı götürdüğünü belirtti. Dinç, "Memlekette 3 hafta geçirdik ve artık ne yazık ki geri dönüyoruz, ayrılma vakti geldi. İçimizde hüzün var, ne de olsa burada doğup büyüdük. Mesela eşim incir ağacının bir dalını almış, Almanya'ya dönüşte ekecek onu. Kavunumuz var, diğer meyvelerimiz var. Memleketteki lezzetlerin tadı bir başka oluyor. En fazla 1 hafta idare edecek bunlar ama bir nebze de olsa özlemimizi giderecek" ifadelerini kullandı.

        'MEMLEKETTEN REÇEL, SALÇA VE MEYVE GÖTÜRÜYORUM'

        Samsun'da tatilini geçirip Almanya'ya dönen Alaaddin Çelik de yanında birçok memleket lezzeti götürdüğünü söyledi. Çelik, "Toplam 4 hafta Türkiye'de kaldım. Şimdi de artık geri dönüyoruz. Yanımızda tabii ki yöremize özgü lezzetler götürüyoruz. Bahçemizden topladığımız incirlerden yaptığımız reçel, domateslerden yaptığımız salça ve topladığımız diğer meyveleri de bagajımıza koyduk. Tabi bu ürünler memleketten uzaktayken özlem gidermemize çok yardımcı oluyor. Bunun yanında anne ve babamız da memlekette kaldı, onun hüznü de var. Yapacak bir şey yok, gurbet bu. Artık seneyi bekleyeceğiz" diye konuştu.

        Giresun'da tatilini geçirip, Almanya'nın Frankfurt şehrine dönen Fatma Sarıbaş, "Tatilimiz çok güzel geçti ama memleketten ayrılmak çok zor. Tatilde bol bol fındık topladık. Topladığımız fındıkları şimdi Almanya'ya götürüyoruz. Onlarla özlem gidereceğiz. Memlekete hasretini de alıp gidiyoruz. Gelirken çok heyecanla geliyoruz ama dönüşte çok üzülüyoruz" dedi.

        Ailesiyle Hollanda'ya dönen Şükrü Kaya da "Tatilimizi yaptık, ailemizi ziyaret ettik, anne ve babamızı gördük. 3 hafta kaldık ve şimdi geri dönüyoruz. Memleketten yanımızda çokça sebze ve meyve götürüyoruz. Artık bir dahaki seneyi bekleyeceğiz yeniden gelmek için" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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