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        Kazada anneleri yaralanan 3 çocuğu, babaları sakinleştirdi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde minibüsle çarpışan kamyonette yaralanan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:05
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        Kazada anneleri yaralanan 3 çocuğu, babaları sakinleştirdi
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde minibüsle çarpışan kamyonette yaralanan E.T.’nin yanındaki 3 çocuğunu, babaları sakinleştirdi.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. A.B.D. yönetimindeki 22 AD 035 plakalı minibüs, kavşaktan geçtiği sırada Keşan’dan Gelibolu istikametine seyreden B.T. idaresindeki 22 AL 659 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsünün eşi E.T. yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan E.T.’nin 3 kız çocuğu ise uzun süre gözyaşı döktü. Çocukları, babaları B.T. sakinleştirdi. Yaralı E.T., ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Galeri
        Galeri

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