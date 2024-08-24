Kazada anneleri yaralanan 3 çocuğu, babaları sakinleştirdi
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde minibüsle çarpışan kamyonette yaralanan E.
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde minibüsle çarpışan kamyonette yaralanan E.T.’nin yanındaki 3 çocuğunu, babaları sakinleştirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. A.B.D. yönetimindeki 22 AD 035 plakalı minibüs, kavşaktan geçtiği sırada Keşan’dan Gelibolu istikametine seyreden B.T. idaresindeki 22 AL 659 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsünün eşi E.T. yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan E.T.’nin 3 kız çocuğu ise uzun süre gözyaşı döktü. Çocukları, babaları B.T. sakinleştirdi. Yaralı E.T., ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.