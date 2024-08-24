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        Otomobilin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı; nefes alabilmeleri için 'hortum sistemi' kurulmuş

        EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısına yurt dışına çıkmak için gelen otomobilin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:15
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        Otomobilin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı; nefes alabilmeleri için 'hortum sistemi' kurulmuş
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        EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısına yurt dışına çıkmak için gelen otomobilin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Pazarkule Gümrük Kaçak İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında yurt dışına çıkış yapmak üzere Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen otomobilde arama yapıldı. Aramada aracın arka koltuklarının alt kısmına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu erkek ile Filistin uyruklu 1 kadın olmak üzere 2 kaçak göçmen yakalandı, sürücü S.K., gözaltına alındı.

        Göçmenlerin gizlendikleri koltuk altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi konulduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücü S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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