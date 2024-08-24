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        Edirne'de uyuşturucuya 2 tutuklama

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda metamfetamin, esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:12 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:15
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        Edirne'de uyuşturucuya 2 tutuklama
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda metamfetamin, esrar ve Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.D. ve A.A., mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Keşan Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Keşan’da düzenledikleri 2 ayrı operasyonda 1 kilogram 60 gram metamfetamin, 660 gram esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonlarda A.D. ve A.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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