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        Keşan'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ana yolda demir bariyere çarparak tali yola geçip takla atan otomobilin sürücüsü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:15 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:20
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        Keşan'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, ana yolda demir bariyere çarparak tali yola geçip takla atan otomobilin sürücüsü C.K. (67) yaralandı. C.K.'nın, 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Gelibolu yönüne gitmekte olan C.K. yönetimindeki 22 FJ 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, demir bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tabelaları parçalayan otomobil tali yola girerek, takla attı. Kazada sürücü C.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden ekipler tarafından çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sürücü C.K.'nın yapılan kontrolünde 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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