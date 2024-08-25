Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü ve Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu Sudan ve Suriye uyruklu 24 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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