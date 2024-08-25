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        Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:50
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        Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü ve Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu Sudan ve Suriye uyruklu 24 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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