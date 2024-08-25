Vali Sezer: Kapıkule'de 2024'ün yolcu ve araç çıkış rekoru kırıldı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 22 Ağustos tarihinde 5 bin 503 araç ve 24 bin 449 yolcu ile 2024 yılının çıkış rekoru kırıldığını söyledi. Kapıkule'de çıkış yapmak için bekleyen gurbetçilerle sohbet eden Sezer, "Gurbetçi sezonumuzdaki toplam yolcu ve araç giriş ile çıkışlarında geçen yıla göre, yüzde 5 artış var. Toplam araç ve yolcu girişlerinde de yılbaşından bu tarafa da yüzde 11 artış söz konusu" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'deki tatillerini tamamlayıp Avrupa'da yaşadıkları ülkelere gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçilerle sohbet ederek, basın açıklaması yaptı. Vali Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı eşlik etti. Vali Sezer, 14 Temmuz'da 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu ile tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığı Kapıkule'de, 22 Ağustos'ta ise 2024'ün yolcu ve araç çıkış rekorunun kırıldığını söyledi.

'BEKLEME SÜRELERİNDE AZALMA SÖZ KONUSU' Gurbetçilerin geri dönüş güzergahında en iyi ve rahat şekilde çıkış yapmaları için çalıştıklarını belirten Sezer, "Bu sene geçen yıllardan biraz farklı olarak özellikle kara yolunu kullanım noktasında yüzde 5'lik bir artış var ve tüm zamanların gurbetçi sezonu dediğimiz 22 Haziran’dan başlayan sezonun rekorlarını kırmış durumdayız. Özellikle ülkeye girişte 14 Temmuz döneminde yoğun bir giriş yaşadık ve şimdi de çıkışla ilgili olarak da 22 Ağustos tarihi itibarıyla yani geçen hafta pazar günü itibarıyla şu ana kadar Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ve diğer gümrük kapılarımızdan en yoğun araç ile yolcu çıkışını yakalamış durumdayız. Burada tabii yoğunluktan dolayı ve karşı taraftaki Bulgaristan ile Yunanistan'daki kapasiteden dolayı bu yoğun dönemlerde bir kuyruk söz konusu olabiliyor. Fakat geçen yıllarla kıyaslanamayacak derecede bu bekleme sürelerinde azalma söz konusu. Burada alınan tedbirler çok önemli" diye konuştu.

'HAMZABEYLİ DE KAPIKULE KADAR YARDIMCI OLUYOR' Kapıkule'de alınan tedbirler ve elektronik altyapılarla giriş ve çıkışlardaki işlemlerin hızlandığını aktaran Vali Yunus Sezer, "Aynı zamanda bu sene Hamzabeyli Gümrük Kapımızda da bir tedbir ve kapasite artırımına gittik sezon başlamadan önce. Hamzabeyli Gümrük Kapımız da neredeyse Kapıkule kadar yolcu ve araç geçişine bugün yardımcı olur, konuma gelmiş durumda. Özellikle Bulgaristan'dan gelen geliş istikametini de gidiş istikameti olacak şekilde yapılandırmaya gittik ve orada personel gümrük ve emniyet personelimizle beraber Bulgaristan'dan geliş istikameti de şu anda gidiş şeklinde, çıkış şeklinde çalışmakta ve kapasitemizi de orada iki katına artırmış durumdayız. Yine gurbetçilerimizin bu bekledikleri süre içerisinde belli ihtiyaçlarını karşılamaları için de mobil ikram araçları ve mobil tuvaletler de özellikle Pazarkule Kapımızda altyapının eksik olması yani yol güzergahındaki dinlenme tesislerinin yetersiz olmasından dolayı orada da görev yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'SINIR KAPILARINDAN 3 MİLYON 814 BİN YOLCU GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPTI' Vali Sezer, Edirne'deki dört sınır kapısından 22 Haziran- 23Ağustos tarihleri arasındaki giriş ve çıkış rakamlarını paylaşarak, "Özellikle bu tarihler arasında 520 bin 427 araç girişi söz konusu. Şu ana kadar da daha bu sezon devam ediyor; eylülün ilk haftası da dahil olmak üzere çıkışlar devam edecek, 416 bin 886 araç çıkışı söz konusu. Yani toplamda bu dört sınır kapısından bugüne kadar 937 bin 313 araç giriş ve çıkışı söz konusu durumda. Yine yolcu girişinde de az önce bahsettiğim gibi bu sene tüm zamanların rekoru kırılmış durumda. Giriş sayımız da 2 milyon 89 bin giriş söz konusu. Şu ana kadar da çıkan özellikle gurbetçilerimizin sayısı da 1 milyon 725 bin çıkış söz konusu. Toplamda şu ana kadar giriş ve çıkış yapan gurbetçilerimizin, yolcularımızın sayısı da 3 milyon 814 bin 544 sayısına ulaşmış durumdayız" dedi.