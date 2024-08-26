2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ş. ve G.K., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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