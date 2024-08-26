Edirne'de öğrenci yaz kampı 12 Balkan ülkesinden 400 öğrenciyle başladı

EDİRNE'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Öğrenci Yaz Kampı' etkinliği, 12 Balkan ülkesinden yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla başladı.

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun bu yıl ikinci kez düzenlediği öğrenci yaz kampı, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden yaklaşık 400 öğrenciyi bir araya getiren, 25-31 Ağustos arasında gerçekleştirilecek programın açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile öğrenciler katıldı.

'ARALARINDA DOSTLUK KURMALARI ÇOK ANLAMLI' Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Balkanlar ile ilişkisinin yanı sıra, toplumların da akrabalık ve kardeşlik ilişkileri olduğunu belirterek, "Sık sık birbirlerine gidip geliyorlar. Edirne de bu manada merkez konumunda. Bundan yaklaşık 8 ay önce Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu kuruldu. Platform çerçevesinde de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de gençlerimizi Edirne'de, bütün Balkan ülkelerindeki gençleri Edirne'de buluşturmak. Tabii dünyada şiddet var, savaş var, kaos var. Bizim Balkan coğrafyası da bunlar geçmiş dönemde nasibini almış ve birçok akla hayale gelmeyecek ve hepimizi derinden üzen, sarsan hadiseler, şiddet olayları meydana gelmiş. Dolayısıyla buradaki Balkan şehirlerinin bir araya gelerek, kendi aralarında kuracakları gönül köprüsü ve geleceği inşa edecek gençlerin bir araya gelerek burada birbirlerini tanımaları, birbirleriyle ilgili dostluk kurmaları, bu dostluğu, bu köprüleri ülkelerine götürmeleri çok anlamlı" dedi.

'GENÇ DEMEK, UMUT DEMEK' Programın Edirne açısından da çok önemli olduğunu anlatan Vali Sezer, "Bizim açımızdan çok kıymetli. Edirne açısından da çok önemli. Edirne de birçok Balkan ülkesinin ortak değerlerini, ortak kültürünü taşıyan başkentliğin de vermiş olduğu bir kapsayıcılığa sahip. Dolayısıyla Edirne’nin de sahip olmuş olduğu hem stratejik hem de tarihi misyonundan faydalanıyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli ve çok kıymetli. Genç demek, umut demek. Genç demek, heyecan demek. Bunların Edirne'de buluşması da bizim açımızdan anlamlı" diye konuştu.

'TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM' YTB Başkanı Abdullah Eren de kurum olarak bir amaçlarının da Balkanlar'daki gençlerin aralarındaki iş birliğini geliştirmek olduğunu kaydetti. Eren, "Edirne de bu anlamda çok önemli bir görevi yapıyor. Henüz düzenlenen bu yaz kampımızda 11 ülkeden gelen 400 gencimiz ortaokul lise seviyesinde birbirlerini tanıyacaklar. Beş gün boyunca burada eğitimler alacaklar. Sportif faaliyetlere katılacaklar ve Türkiye'nin Balkanlar'daki tüm soydaş topluluklara uzatmış olduğu bu iş birliği elini de onlar bu yaşlarında görmüş olacaklar. Dolayısıyla tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmek için de çok önemli bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.