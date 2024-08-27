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        Edirne'de 27 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 27 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:25
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        Edirne'de 27 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 27 kaçak göçmen yakalandı.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyü ve merkeze bağlı Eskikadın köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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