Otomobilin çarptığı motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki dönel kavşakta meydana geldi. Cadde üzerinden 700 Evler Konutları yönüne giden M.Y. (62) yönetimindeki 39 AA 3848 plakalı otomobil, ters yönden dönel kavşağı geçtiği sırada Kayalıdere Sokak istikametine seyreden kasksız ve ehliyetsiz sürücü N.Ç.’nin kullandığı 22 ADB 384 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü N.Ç., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.Ç., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü M.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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