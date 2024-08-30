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        Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi

        EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yunanistan plakalı otomobilde farklı türlerde 42 hayvan ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:35
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        Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi
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        EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yunanistan plakalı otomobilde farklı türlerde 42 hayvan ele geçirildi.

        Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yüksel D.'nin kullandığı, KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranmaya alındı. Aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 hayvan ele geçirildi. Yüksel D. gözaltına alınırken, hayvanların Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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