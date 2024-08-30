Saros'ta teknelerle 30 Ağustos kutlaması

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde balıkçılar ile tekne sahipleri, Türk bayrakları ile donatılan yaklaşık 200 tekne ile sahil şeridinde tur atarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, balıkçılar ile tekne sahipleri ay yıldızlı bayraklarla donatılan yaklaşık 200 tekne ile sahil şeridinde 'zafer seyri' turu yaptı. Etkinliğe Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Tur sırasında sahildeki vatandaşlar, teknedekileri selamladı. Tekneciler de hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Etkinlikler kapsamında kıyıya demirleyen Sahil Güvenlik U308 Botu da ziyarete açıldı. Vatandaşlar, botu ziyaret ederek, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden bilgi aldı.