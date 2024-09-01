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        Otomobilini kendisine vermeyen arkadaşını öldürdü (2)

        DEPODAYAKALANDIEdirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde otomobilini kendisine vermeyen arkadaşı Caner Çiçek'i tabancayla vurarak öldüren Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:24
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        Otomobilini kendisine vermeyen arkadaşını öldürdü (2)
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        DEPODAYAKALANDI

        Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde otomobilini kendisine vermeyen arkadaşı Caner Çiçek’i tabancayla vurarak öldüren Mehmet A., ilçe merkezinde saklandığı depoda polis ile jandarmanın düzenlediği ortak operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet A., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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