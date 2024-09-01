Otomobilini kendisine vermeyen arkadaşını öldürdü (2)

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde otomobilini kendisine vermeyen arkadaşı Caner Çiçek’i tabancayla vurarak öldüren Mehmet A., ilçe merkezinde saklandığı depoda polis ile jandarmanın düzenlediği ortak operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet A., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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