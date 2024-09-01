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        TZOB Başkanı Bayraktar: Ayçiçeğinde kuraklık desteği verilmesi son derece önemli

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeğinde yaşanacak verim kaybının telafisi için kuraklık desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Verim düşük olduğu için üreticinin ürününden sağlayacağı geliri de düşük olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 18:27 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:30
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        TZOB Başkanı Bayraktar: Ayçiçeğinde kuraklık desteği verilmesi son derece önemli
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        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeğinde yaşanacak verim kaybının telafisi için kuraklık desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Verim düşük olduğu için üreticinin ürününden sağlayacağı geliri de düşük olacak. Bölgede gelir kaybının telafisi için kuraklık desteği verilmesi son derece önemlidir. Kuraklık desteğini hükümetimizden bekliyoruz" dedi. 

        TZOB Başkanı Bayraktar, Edirne Ziraat Odası'nın merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde gerçekleştirdiği ayçiçeği hasat törenine katıldı. Törene, Edirne merkez ve ilçelerine bağlı köylerden çok sayıda üretici traktörleriyle geldi.

        'ÜRETİCİ MAĞDUR OLACAK' 

        Törende konuşan Bayraktar, Edirne'de yaşanan kuraklığa dikkat çekip hükümete 'kuraklık desteği' çağrısında bulundu. Bayraktar, geride kalan üretim sezonunda çiftçinin bir taraftan doğal afetler, diğer taraftan ise artan girdi maliyeti yüküyle boğuştuğunu söyledi. Trakya Birlik’in açıkladığı ayçiçeği alım fiyatının çiftçinin emeğinin karşılığı olmadığını söyleyen Bayraktar, "Trakya Birlik ayçiçeği alım fiyatını açıkladı. Yüzde 44 yağ için 20 lira fiyat açıklandı. Ancak bu rakam üreticimizin, yeterli gelir sağlayacağı, emeklerinin karşılığı olacak bir seviye değildir. Açıklanan fiyat, üzülerek ifade ediyorum maliyet seviyesinde kalmıştır. Yağ oranı düşük olduğu için üreticilerimiz 20 liranın altında bir fiyatla ürünlerini satmak zorunda kalacaklar ve mağdur olacaklardır. Üreticilerimiz, yüksek girdi fiyatlarıyla üretimlerini devam ettirmek istiyor. Buna rağmen üreticilerimiz, ektiği ürünlerde yeterli geliri elde edemiyor. Ürün tarlasında kalıyor. Ürünlerini elden çıkarmak zorunda olduğu için yok pahasına satıyor, hatta bazı ürünlerde ürününü hiç hasat dahi edemiyor" dedi. 

        'VERİM KAYBININ TELAFİSİ İÇİN KURAKLIK DESTEĞİ ÖNEMLİ' 

        Trakya'da 2 yıldır kuraklığın etkili olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Yaz aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Haziran ayı son 53 yılın en sıcak haziran ayı oldu. Bu yıl artan aşırı sıcaklıklar, çoğu üründe olduğu gibi ayçiçeğinde de üründe azalmaya sebep oldu. Bu nedenle çiftçilerimiz ayçiçeğinde beklediği verimi alamıyor. Hatta bazı verimi düşük arazilerde üreticilerimiz ürün ekmeyip tarlasını nadasa bıraktı. Edirne ilinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortalama ayçiçeği verimi 200 kilogramdır ancak bu sene üreticiler dekara ortalama 100-150 kilogram alabilmektedir. 10 kilo alan da var, 50 kilo alan da var, hiç alamayan da var. Verimde yüzde 25-50 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Verim düşük olduğu için üreticinin ürününden sağlayacağı geliri de düşük olacak. Bölgede gelir kaybının telafisi için kuraklık desteği verilmesi son derece önemlidir. Kuraklık desteğini hükümetimizden bekliyoruz" diye konuştu. 

        'PRİM DESTEĞİ DÜŞÜK KALACAK'

        Geçtiğimiz günlerde açıklanan prim destek fiyatlarının da, verim kaybı göz önüne alındığında düşük kalacağının altını çizen Bayraktar, "Geçtiğimiz günlerde 2024 yılı destekleri açıklandı. Yağlık ayçiçeği için prim destek miktarı arttırıldı. Bu önemli adım ton başına bölge için 1500 lira olan prim desteği 2500 liraya yükseltildi ancak kuraklık nedeniyle verimdeki kayıp dikkate alındığında alınacak prim destek miktarı düşük kalacaktır. Bu noktada gelir kaybının önlenmesi ve üretimin devam etmesi için kuraklık desteği verilmesi gerekiyor. Fiyatlar açıklanırken, Trakya Birlik, Karadeniz Birlik, Çuko Birlik, Konya Şeker Fabrikaları, üreticilerin maliyetlerini göz önünde bulundurmalıdır. Trakya Birlik’in açıkladığı avans fiyatını yukarı çekmesini, üreticiye daha fazla sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bunu beklemek de çiftçimizin hakkıdır" dedi. 

        Bayraktar, konuşmasının ardından biçerdövere binerek ayçiçeği tarlasında hasat yaptı.

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