Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli adliyede

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşı Caner Çiçek'i (26) öldüren Mehmet A. (24), adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Eğlence mekanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet A. ve arkadaşı Caner Çiçek, mesaiden sonra kaldıkları pansiyona geldi. İddiaya göre, Caner Çiçek, Keşan'a gitmek için Mehmet A.'dan kiralık otomobilini istedi. Olumsuz yanıt alan Çiçek, pansiyonun önünde duran Mehmet A.'nın otomobiline zarar vermeye başladı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet A., belinden çıkardığı tabancayla Caner Çiçek'e 3 el ateş etti. Çiçek, başına ve göğsüne isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti.